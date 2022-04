Junior MBE

Je suis FOSSO MBE Eloge Junior, Développeur d’applications informatiques, spécialisé dans le développement d'applications Web et Mobiles, plus précisément d'applications Android natives et hybrides.



Avec un parcours scolaire à succès dans le domaine de la programmation informatique, je me suis intégré avec aisance dans le monde professionnel. Je suis passionné de la programmation informatique et du monde digital. J'ai un appétit particulier pour les technologies tournant autour de JavaScript, PHP, C#/.NET et Java/J2EE. J’ai aussi un bon sens du graphisme et de l’expérience utilisateur.



Très motivé et fier de s'investir pour réaliser de grandes choses, je travaille dur afin d'exploiter au maximum les ressources dont je dispose pour relever des défis et participer à la digitalisation du monde.



Mes compétences :

Project Management

eCommerce

Node.js

DBMS

MongoDB

HTML

PostgreSQL

Adobe Photoshop

Android Studio

AngularJS

Git

Java

JavaScript

Sublime Text

XML

Android

MySQL

jQuery

JScript

Botstrap

Ext JS

JSON

Sencha

Entity Framework

HL7

HeidiSQL

Hibernate

Laravel

Linux

Microsoft ASP.NET

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

Microsoft SQL Server

Multicouche

MySQL Workbench

NetBeans

Oracle

Spring Framework