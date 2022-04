Junior Medrick ONDO BEKALE

Assistant ressources humaines bilingue; titulaire d'un Master 2 en administration des affaires;je recherche un poste dans la gestion des ressources humaines dans une entreprise ou je pourrais développer des techniques de gestion et contribuer au développement de ma carrière et celle de l'entreprise.

Après avoir obtenu mon diplôme universitaire au Ghana, j'ai pu effectuer un stage d'une durée de 6 mois dans un hôtel ;Kempinski Hotel Gold Coast City Accra Ghana. J'étais chargé du recrutement des étudiants stagiaires et de l'organisation des entretiens téléphoniques et physiques. J'occupe actuellement le poste de responsable restauration, chargé du recrutement d'un restaurant de la place.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de la formation

Communication

Restauration commerciale

Droit du travail

Aisance relationelle

Microsoft Office

Administratif

Recrutement

Travail en équipe

Gestion des ressources humaines

Gestion d'équipe