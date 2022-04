Junior MINKAME AKONO

NOM(S): S.M. junior AKONO



je jette difficilement l'éponge car je crois que rien n'est perdu tant que j'ai encore le souffle. la victoire ne revient pas à celui qui n'a jamais perdu, mais à celui qui a toujours su se relever. Je considère que la vie est pareille, elle nous enseigne ce que nous ne comprenons pas, et nous fait comprendre ce qu'on ne peut pas nous enseigner. Ma grande conviction c'est que j'ai aussi quelque chose à donner à la famille humaine, et ma plus grande joie c'est le sentiment (à la suite d'un acte concret et bon) d'avoir donné le meilleur de moi-même pour que le monde fasse un pas de plus dans le cours de son histoire.



Mes compétences :

Planification stratégique

Communication

Gestion de projet

Veille concurrentielle

Marketing produit

Marketing