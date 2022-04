Junior MOUNTOU TYPOA MONGAULT

Bonjour Monsieur/Madame,



Jeune diplômé en Marketing, gestion commerciale, gestionnaire scolaire je suis à la recherche d’un emploi. Ainsi, je vous envoie ma candidature pour un emploi correspondant à mon profil.



J'ai effectué plusieurs stages dans différents administratif, j’ai déjà été engagé dans plusieurs structure de l’État, j'ai une grande capacité d'adaptation, un réel sens de service, une excellente qualité relationnelle et une grande motivation, malgré cela je souhaiterai acquérir d'autres expériences du monde du travail afin de parfaire mes connaissances, à ce titre je suis très motivée.



Fort de toutes ces expériences pratiques et théoriques, je souhaite aujourd’hui continuer à développer ces qualités sur un poste qui me permet dans un premier temps, d’exprimer au mieux mes qualités, de monter en compétences et dans un second temps, de m’ouvrir sur des problématiques proches de ce métier. Vos attentes et mes compétences recherchent un objectif commun qui est le bénéfice d’un travail rigoureux et efficace au service du développement de l’entreprise. C’est pourquoi, je désire intégrer votre société. De ce fait, je serais rapidement opérationnel.



Vivement intéressé par cet emploi, je reste à votre disposition pour convenir d’un entretien dans lequel je pourrais exposer mes motivations.



Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie de recevoir Monsieur, l’expression de mon plus profond respect.





MONNGAULT JUNIOR MOUNTOU TYPOA



Mes compétences :

Commerciale

Gestion commerciale

Gestion du patrimoine

Gestion du personnel

Gestionaire

Marketing

Relation Humaine