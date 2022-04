Junior Nick Wilter Leonardo JOSEPH

Agé de 24ans, je suis Economiste et financier, j'ai etudié á l'IHECE de 2015 à 2019. J'ai suivi des cours sur le risque du credit bancaire. Autre que le Français et le Créole qui sont nos langues maternelles je suis en mesure de m'exprimer en Anglais et l'Espagnol, toutefois je dois quand même avouer que je suis plus doué en Anglais. Je peux facilement utiliser les logociels bureautiques ( Word, Excel and PowerPoint) ainsi que des logiciels économetriques ( Eviews, ...) j'ai eu des experiences professionelles en tant que traducteur et professeur au niveau fondamental au cours des 7 dernières années. Je crois fermement à l'dée d'apprendre de mes erreurs de mes colaborateurs et de m'ameliorer au jour le jour et de donner la meilleure version de moi même. Je suis en constante competition avec moi même sans me soucier reellement des autres.



Mes compétences :

Analyse financière

Finances publiques

Gestion des risques du credit bancaire

Finance d'entreprise