Junior ONDO OBAME

Ingénieur INSA spécialisé en « calculs mécaniques et conception », je suis très passionné par les simulations mécaniques et le calcul des structures, tant du point de vue des modèles théoriques que de celui des méthodes numériques avancées et déléments finis.



Je suis actuellement à la recherche dune opportunité demploi afin de relever mes premiers challenges avec vous et pour vous.



Enthousiaste et très motivé, je suis dynamique, rigoureux, doté d'un esprit d'équipe et d'un réel sens des responsabilités.