Junior SIKA

Bonjour,



je me prénomme Junior Steeve, je suis en 3e année de Bachelor Informatique à EPSI et je recherche une alternance pour 2019-2020.

C'est avec une expérience que j'ai acquise dans mes deux précédents stages dans les postes de développeur web, et assistant chef de projet, ainsi qu'en classe, que je viens faire une demande afin de poursuivre ma formation en entreprise.

Je suis polyvalent mais concentré à la tache qui m'est confié, pour autant, j'ai un très bon esprit d'équipe, la communication est la clef de la compréhension , et donc de la réussite.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe XD

C++

C#

HTML

JavaScript

ActiveDirectory

Ubuntu