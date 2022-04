Junior Sudria JUNIOR-ENTREPRISE

Présentation de Junior-Sudria

Junior-Sudria est une association loi 1901 à but non lucratif mais à vocation économique reconnue par la C.N.J.E., délivrant le label de qualité Junior-Entreprise®.



Junior-Sudria est la Junior-Entreprise® de l'ESME-Sudria, école d'Ingénieurs en Automatique, Electronique, Informatique, Télécommunications, Signal. Cette Junior-Entreprise® est issue de la volonté d'entreprendre, des élèves de l'ESME-Sudria depuis 1981.



Les domaines de compétences majeurs de la Junior-Entreprise® sont le génie électronique, l'informatique, l'électricité et depuis peu la traduction de manuels techniques. Forte plus de vingt années d'expérience, la Junior-Entreprise® Junior-Sudria a su se développer et s'adapter, au fil des années, aux demandes de plus en plus exigeantes de la part de ses clients.



L'équipe de Junior-Sudria est composée d'élèves dynamiques, motivés, sérieux et au service du monde professionnel. L'école met à notre disposition ses 900 élèves-ingénieurs, parmis lesquels nos intervenants sont choisis par leur niveau de compétences techniques afin de répondre au mieux aux besoins de l'étude.



De plus, par notre statut de Junior-Entreprise®, nous vous proposons des tarifs avantageux.



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Traduction