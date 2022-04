Jeune dynamique que je suis,je me qualifie comme une personne de compétente et disposé.Etant titulaire d'une licence en Economie monétaire et bancaire en option de banque et finance,je pense etre capable d'apporter une plus value aux services de vos entreprises.



Mes compétences :

Techniques bancaires,gestion financière,assurance,

Comptabilité generale,gestions commerçiales et du