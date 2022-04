Junior UPELELE

Technophile avec un bon relationnel et un tempérament de chasseur. J'aime mener au succès, les missions et projets qui me sont confiées par les décideurs de nos systèmes d'informations.



QuantumOne est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, transformation digitale et modernisation des systèmes d’information.

Nous apportons une approche innovante autour de solutions d’adoption des nouvelles technologies et d’un accompagnement opérationnel dans des secteurs très varies : Industrie, retail & luxe, banque et assurance, services...



Nos terrains d'Excellence : Audit, schéma directeur, Digital Workplace (Office365, eXpérience Employée, Usages Collaboratives), Design Thinking, Online Business (Shopper eXperience, eCommerce), Customer Care Solutions (Customer eXperience, Loyalty, DynamicsCRM, Salesforce), Business Intelligence (Data Analystics, MSBI, PowerBI,...)



La #DigitalTransformation, le #BigData, le #CRM, le #DigitalWorkplace... me passionnent.



Et vous, sur quel projet travaillez-vous ?



Au plaisir de vous lire.



junior@quantum.one



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

E marketing

Organisation d'évènements

E commerce

Recrutement

Développement commercial

Mac os x

BtoB

Gestion des infrastructures informatiques

Développement Front End

Développement Mobile

JAVA-J2EE

.NET

Stratégie marketing

PHP

IT Management

Gestion d'équipe

Négociations

Leadership

Stratégie commerciale

Consulting en management

Sales Manager