Junior YOUBY BOULIMBA

Au cours de mon passage à l'IUT j'ai conçu et réalisé un moteur à combustion externe (Flamelicker) en partant d'un modèle existant, dans le cadre d'un projet tutoré.



A la fin de mon DUT Génie mécanique j'ai optimisé une ligne de production de rouleaux de manutention avec la méthode des 7 Muda . J'ai mis en place quelques outils du leanmanufacturing notamment le 5S.

Lors de ce stage,j'ai été aussi opérateur régleur sur une CN SOMAB 400 et sur Tours conventionnel.



Aujourd'hui je suis actuellement Alternant au service Organisation Indus. Dans l'entreprise Michelin au site de Troyes. J'ai pour mission de contribuer à la performances des machines d'un des ateliers.



Mes compétences :

Usinage sur CN et conventionnelle

Dessin industriel sur calque (2D et 3D )

Définition Cdcf

Connaisance en leanmanufacturing ( 5S ,7 Muda, Kan

Bonne connaissance Rdm6

Bonne Connaissance de Catia V5 et Solidworks