Junko KATSUKURA

Bilingue Japonais/Français, je désire apporter une contribution active dans les ressources humaines et en Droit Social.



J'ai pu développer un bon sens de la négociation dans le cadre des relations sociales.



Mes compétences juridiques et humaines ont été appréciées de façon très positive par mon maître de stage (major d’HEC,major du DESS de droit social de l’université Paris I, major du CRFPA et du CAPA), avocate associée du cabinet. Vous trouverez son appréciation sur mon parcours.



Mon stage s'est déroulé au sein du cabinet d’avocat français Flichy Grangé qui a obtenu le palmarès d’argent en Droit social lors du Palmarès 2014 du Monde du droit .Pour savoir en détail, veuillez regarder le site http://www.lepalmaresdesavocats.fr/resultats-palmares-des-avocats-2014.html .



Les autres classements et distinctions de ce cabinet en 2014 sont les suivants.

1.Trophée d’or dans la catégorie Systèmes de rémunération et mobilité internationale lors de la 14ème édition des Trophées du droit le 27 novembre 2014.



2. Décideurs stratégie droit finance 2014

•Négociations collectives & relations sociales – (band 1 – Incontournable)

•Restructurations, plans sociaux et contentieux collectif associés (band 1 – Incontournable)

•Gestion sociale des M&A et audits sociaux – (band 1 – Incontournable)

•Sécurité Sociale – (band 1 – Incontournable)

•Rémunération collective et individuelle – (band 2 – Excellent)

•Représentation des dirigeants et mandataires sociaux – (band 2 – Forte notoriété)

•Mobilité & Expatriation – (band 2 – Strong reputation)

•Protection sociale complémentaire – (band 2 – Excellent)



3. Legal 500 EMEA – (Top tier ) : Flichy Grangé Avocats est un cabinet de niche spécialisé en droit social considéré comme « the best of the best » en France. Fort de ses 60 avocats, il est salué pour « engagement client » et pour son « approche pragmatique », le cabinet conseille ses clients au cours de fusions-acquisitions de grande envergure ainsi qu’au cours de restructurations et de contentieux sensibles. Il compte parmi ses clients des groupes français et internationaux tels qu’Orange. Parmi les 18 associés on recommande Hubert Flichy et Joël Grangé et les très expérimentés Arnaud Chaulet, Marine Conche et Laurent Gamet. Soulignons également le rôle de Philippe Montanier, dont l’expertise dans le domaine de la rémunération et des avantages sociaux est reconnue.



Je dispose aussi d'une premières expériences réussies dans l'enseignement privé à Tokyo au Japon. À cette occasion, j’ai développé ma compétence de formation en organisant les entretiens avec mes élèves et les parents pour donner des conseils personnalisés. Je pourrais ainsi développer des compétences en ressources humaines.



En France depuis 2005, curieuse et réactive, j'ai appris le Français au cours de mes études.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Japonais

Enseignement

Droit public

Droit social