Elève d'ingénieur en 2eme année en recherche d'un stage de 3 ou 4 mois ( mai 2014 à août 2014).



Engineering student looking for an internship of 3 or 4 months (from May 2014 to August 20143).



Mes compétences :

Catia v5

Microsoft Excel

MagicDraw

Microsoft Access

Microsoft Office

Oracle SQL developer