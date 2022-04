Junya LI - NODIN

Je suis fortement intéressée par la possibilité d’intégrer une entreprise de la région Rhône-Alpes qui rayonne à l’internationale.



Ma formation en Administration des Entreprises m’a donné de solides connaissances en matière de gestion, d’analyse de marché, d’organisation, de finances et de budgets. Au cours de mes différences expériences, j’ai transformé mes connaissances en compétences en réalisant des études de marché, en menant à bien des missions B to C. Étant chinoise d’origine, je suis également compétente en matière de traduction et d’interprétariat (chinois, français et anglais).



Sérieuse, calme et rigoureuse, je sais travailler dans un environnement qui demande une bonne maîtrise de soi, une conscience de travail en équipe, ainsi qu’une forte réactivité.



Je serai donc particulièrement attentive à toutes offres d'emplois ou demande de collaboration qui réunissent ces critères.



Mes compétences :

Administration

Chinois

Communication

Guide

Interprétariat

Interprète

Management

Marketing

Marketing management

Oenologie

Stratégie

Stratégie marketing

Tourisme

Traduction

Vin