Junyi ZHAO

Je suis ingénieur en informatique et en mathématiques appliquées. J'ai développé une forte compétence en conception et développement C/C++, dans le domaine du calcul scientifique distribué principalement, auprès de chercheurs d'institutions académiques renommées pour l'implémentation de leurs travaux, dans le cadre de projets concrets.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau défi, dans le secteur privé cette fois-ci, dans les domaines suivants : calcul scientifique, calcul distribué, big data, machine learning.



Mes compétences :

C

C++

PETSc

MPI

OpenMP

Calcul scientifique

Data mining

Algorithmie

MATLAB

Python