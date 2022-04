Juratoys KALOO

La société JURATOYS est spécialisée dans la création, le développement et la distribution de jouets en bois. Depuis plus de 40 ans, la société distribue sa propre marque « JANOD » qui est aujourd’hui une marque incontournable du jouet en bois.



Des jeux et jouets traditionnels, au Design contemporain !



Depuis 2011, la société JURATOYS conçoit, développe et commercialise les peluches de naissance de marque " KALOO " à l’ourson symbolique, marque haut de gamme devenue incontournable dans l’univers du jouet doux et du textile « autour du lit ».