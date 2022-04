Jurgen VANCOILLIE

Imaginez vous que vous avez une carte de fidélité ou vous pouvez utiliser dans 47 pays et dans chaque branche de métier. Une carte qui vous donnez de l'argent en retour à chaque fois que vous faites des achats. En plus de ça chaque carte que vous offrez a vos ami(e)s fait que vous recevez un bonus d'amitié à chaque fois vos ami(e)s feront des achats. Intéressant non? deuxième cas : les commerces très intéressant. Chaque entrepreneur cherche un moyen de fidéliser sa clientèle. Avec notre cashbacksolutions nous avons cette opportunité de donnez ce service aux commerçants.

un système unique qui fait que les commerçants partagent leurs clients entre eux. Qui fait que si le commerçant donne une carte de fidélité a ces clients et lui donne des réductions ces clients vont consommer plus, qui fait que le chiffre d'affaires va augmenter de ce commerçant. La beauté de ce système est dans le fait que si ces clients vont acheter dans des autres magasins que lui il reçoit une pourcentage de ces clients en retour. En bref je cherche des ambassadeurs comme vous pour développer ce systéme encore plus en France. Si ça vous intéresse je voudrais bien prendre rendez-vous avec vous.



Soyez notre ambassadeur pour la France et dehors les frontières.