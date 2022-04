JURIS'ACTUS est une société d'édition de supports d'actualités juridiques et sociales à destination des professionnels du droit et de leurs clients (revues personnalisées à l'image du Cabinet / de l'Entreprise).

C'est également un centre de formation spécialisé dans le droit du travail, la protection sociale et la paie.

Contactez nous : editions@jurisactus.fr