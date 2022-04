Juris GLOBAL

42 route de Bischwiller

Strasbourg-Schiltigheim

67300, FRANCE

Tel: +33 (0) 367103243

Mob: +33(0) 622661188

Mail: gdm@dimartino.fr

Site: http://dimartino.fr et http://jurisglobal.eu



Au croisement de l’expertise juridique et du conseil stratégique, le cabinet Jurisglobal accompagne les dirigeants et les créateurs d’entreprise, contribue à leur succès en France et à l’international, les conseille et défend leurs propres intérêts et ceux de leurs structures



Droit des sociétés, droit des affaires, droit commercial, droit immobilier et droit social, droit fiscal sont les domaines privilégiés du Cabinet.



Présent à Strasbourg, à Paris et à Londres, en plein cœur de l’Europe et du monde des affaires, le cabinet a une vocation internationale et réunit les compétences de son réseau afin d’opérer en France comme à l’étranger. Jeune et dynamique, ouvert et efficace, Jurisglobal fournit des services à haute valeur ajoutée à ses clients tout en respectant confidentialité et délais.



Mes compétences :

Conseil

Fiscalité

Conseil juridique

Droit social

Contentieux

Droit des sociétés

Propriété intellectuelle

Droit commercial

Droit des affaires