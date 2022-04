Juris PRUDENTES

Le réseau d'avocats JurisPrudentes a été créé sur les bases du site éponyme JurisPrudentes.net, site d'information juridique spécialisé en droit immobilier et patrimonial, bien connu et apprécié des particuliers et des professionnels internautes depuis 2006.



A vocation nationale, JurisPrudentes est un réseau à taille humaine conçu par un avocat… pour des avocats, dont l'intérêt majeur est d'offrir à ses membres :



- D'une part, une visibilité fortement accrue de leur cabinet d'avocat(s) sur internet, grâce aux performances de référencement naturel du site, leur assurant une forte image associée au droit immobilier et à la région concernée.



- D'autre part, la possibilité d'acquérir une clientèle complémentaire par le biais de demandes de propositions de services (conseil, contentieux), réceptionnées quotidiennement et affectées à l’avocat-partenaire du réseau, en fonction de sa localisation et de ses compétences spécifiques.



Le site JurisPrudentes.net couplé au réseau d'avocats en droit immobilier, permet de répondre aux besoins d'EXPERTISE et de PROXIMITE d'une clientèle ciblée, se situant près de votre cabinet.



Les services délivrés par les avocats partenaires du réseau JurisPrudentes.net couvrent la totalité des problématiques juridiques rencontrées en droit immobilier et patrimonial :



Copropriété

Construction et vente immobilière

Acquisition immobilière

Urbanisme

Baux commerciaux et d'habitation

Cession de parts sociales et vente de fonds de commerce

Audit immobilier

Liquidation de régimes patrimoniaux, successions

Professions de l'immobilier



Les avocats du réseau JurisPrudentes interviennent en matière de :



CONSEIL

CONTENTIEUX

RÉDACTION D'ACTES

ACTES D'AVOCAT

MANDATS DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE



