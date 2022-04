Juris Secrétariat Corse AURÉLIE PIAZZA-LEONI

Juris Secrétariat Corse est une entreprise individuelle proposant des services de secrétariat juridique à destination de tous les professionnels du droit (Avocats, Notaires, Experts, Huissiers,...) mais également des entreprises et des particuliers.



Les prestations s'effectuent sur site (déplacement sur toute la Corse) ou en télétravail.



Contactez-moi, nous étudierons ensemble vos besoins et nous conviendrons de la formule la plus adaptée à vos attentes !



Aurélie PIAZZA LEONI

Portable : 06.14.63.87.65

Adresse mail : jurissecretariatcorse@gmail.com

Site internet :Array



Mes compétences :

Procédure civile

Frappe rapide

Bonne orthographe et maîtrise du vocabulaire jurid

Secrétaire juridique à la carte