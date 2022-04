Jurisdemat AVOCAT

Le nom du cabinet vient de la contraction de deux mots: juriste et dématérialisation, « jurisdemat ».



Cette association de mots n’est pas fortuite car elle met l’accent sur l’activité principale du cabinet: le droit du numérique (internet et informatique).



Le cabinet pratique également le droit des affaires, le droit des marchés publics et le droit de la propriété intellectuelle, nécessaires à la bonne compréhension des situations dans lesquelles évoluent ses clients, ainsi que du droit social.



Posez toutes vos questions en ligne et obtenez rapidement une réponse sur: http://www.jurisdemat.fr



Mes compétences :

Droit des affaires

Commande publique

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des nouvelles technologies