Jury JURY PATRICK

J'ai gardé de ma culture mécanique la curiosité technique ainsi qu'une volonté continue de trouver la meilleur solution pour mon client.

De ma formation commerciale, j'ai acquis la capacité d'écouter et comprendre au mieux les attentes des mes interlocuteurs.

J'aime combiner ces deux compétences dans une approche professionnelle et efficace du B2B



From my mechanical engineering background, I kept my technical curiosity and continuous willing to look for the better and smarter solution.

From my sales background, I won my ability to listen and understand the expectation of my customers.

I like combining those 2 major skills into a professional and efficient B2B relationship



Mes compétences :

Prescriptions

international customer management

Sales team management

Marketing

Customer needs analysis

sales development and management

prescription technique

Driveline

Complete implementation

Logistique

Management de la qualité

Vente B2B

Key account management

Account management

Support technique

Génie mécanique

Mécanique générale

Reverse engineering