Je suis Jusfel Dinga, j'ai fait mes études à l'Ecole Supérieure de Gestion et d'Administration des Entreprises (ESGAE) où j'ai obtenu un Master 2 en Administration des Entreprises, spécialité: Management des Ressources Humaines.

J'ai effectué deux stages respectivement à ASB GROUP RC et à SARIS-CONGO.

Présentement je suis à la recherche d'un emploi et je reste ouvert aux propositions venant des employeurs, amis et connaissances.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Synthèse

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Analyser écouter réfléchir agir

Intégration

Adaptabilité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access