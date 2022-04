Jusney OUNANDIABA

En bref, je suis Jusney OUNANDIANBA MOUKANI, né le 16 Avril 1988 à Sibiti, Etudiant Droit Public (Recherche Fondamentale). j'ai une ambition à devenir un professionnel sans frontière, je parle, je comprends et j'écris parfaitement le français. Depuis 2009, j'ai toujours participé aux différents staffs organisés par la Direction de la Faculté de Droit, aux conseils d'Etablissements ordinaire ou extraordinaire, aux conseils technique de chaque année académique, étant Délégué des étudiant de la faculté de Droit. Je suis un Jeune dynamique, j'ai un compétence technique assise sur une culture et une dimension personnelle, une aisance à affronter les situations nouvelles, une aptitude à travailler en équipe et à assumer des responsabilités. J'aime la Lecture, la recherche et le Sport (football).



Mes compétences :

Règlements des contentieux Administratifs.

Rédactions des Contrats.

Sens de l'humour

Sécurité

Sens de l'organisation et des responsabilités

Relations publiques

Humanitaire