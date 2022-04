Jussara MARANDOLA LOUISE

Je suis une ingénieur chercher dans le domaine des architectures parallèles (many-coeur), haute performance, programmation parallèle, analyse performance, conception de cohérence de cache, système embarqué et simulation MPSoc.



Mes compétences :

C++

PHP

Python

Java

CUDA

OpenGL

C

openWiki

eLearning

Verilog

VHDL

Performance Analysis

IDRIS

HTML

Government Legislation

Compilation Analysis

C Programming Language

Aorta