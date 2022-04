Vous avez 10 ans d'expérience professionnelle et plus?

Vous êtes en re-positionnement professionnel?

Vous êtes en réflexion ?

Vous perdez confiance en vous?

Vous stressez face au temps qui passe?

Vous avez envie d'être accompagné(e) dans votre démarche, par la dynamique d'un groupe?

Vous souhaitez rompre l'isolement, la solitude face aux différentes possibilités de recherche qui s'offrent à vous



Vous avez décidé de vous mettre en action, d'avancer; de vous dépasser, d'être boosté(e) et cela grâce à une dynamique de groupe !



Just'emploi vous donne l'occasion de mettre en place Votre plan d'actionS vers l'emploi,

Just'emploi vous permet de re-devenir l'acteur de votre projet professionnel,

Just'emploi vous permet de mettre vos talents au service du groupe,

Just'emploi vous permet de bénéficier des talents des membres du groupe,

Just'emploi vous challenge dans la construction de votre projet,

Just'emploi vous aide à comprendre votre mode de fonctionnement et vos besoins pour optimiser votre démarche,

Just'emploi vous permet de vous connecter à votre créativité et vos ressources.



Pour cheminer au mieux, différentes approches vous seront proposées :

- Le coaching,

- le co-developpement,

- Un éclairage par différents outils :

* l'optimisation des techniques de recherche d'emploi (l'optimisation de vos réseaux, les nouvelles

technologies, la préparation d'entretiens, l'optimisation de votre cv...),

* les techniques de changement par la PNL,

* l'accompagnement à la prise de décisions,

* l'apprentissage d'une posture d'écoute, d'ouverture,



Envie d'en savoir plus?

contactez nous :

- Emilie, Forte d'une expérience de 15 ans en Ressources Humaines en entreprise, gérante du cabinet Atuiti Accompagnements dont l'optique est de favoriser l'épanouissement professionnel - 06 75 49 11 90

- Stéphanie, plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement et l'accompagnement professionnel, gérante du cabinet S2B-rh dont l'optique est de vous accompagner dans le changement - 06 07 48 15 89



Prêt pour l'aventure?

Rejoignez l'équipe de Just'emploi qui saura faire le maximum pour révéler vos Savoirs et vos Talents !!!