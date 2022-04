Juste-Dauven KIBAKALA HOUMBA

Jeune Congolais de 28 ans, bilingue (en français, anglais), Titulaire d’un Certificat en HSE Representative au Centre NOSA (PTY) LTD d'Afrique du Sud (Johannesburg);

Et d'un Diplôme BTS en Réseau et Maintenance Informatique que j’ai obtenu avec succès.



Je suis très motivé pour relever de nouveaux défis, avoir un challenge excitant et unique dans ma vie.

Je suis disponible pour acquérir de nouvelles expériences et aussi apporter mes compétences acquises jusqu’à maintenant.



Thank You.



Mes compétences :

Information Technology

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Microsoft Word; Gmail; Internet