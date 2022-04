Je suis juste ety, j'ai 58 ans, ivoirien, célibataire avec 3 anfants en charge, j'ai travaillé dans une sté de café et de cacao à Abidjan de 1982 en 2011 en qualité de comptable chargé de mission auprès des acheteurs de produits et des coopératives et suis en quête d'emploi en ce moment.



Mes compétences :

Assiduité

Discrétion

Ponctualité

Rigueur

Ressources humaines