Je suis juste Kelvin MOUNANGA NZENGUE, Sociologue du Travail et des Organisations de Formation. Depuis 10 ans Animateur en Santé Sexuelle Reproductive pour le compte de différentes structures et/ou Organisations Non Gouvernementales, Nationales, Internationales et Étatiques. Je travaille actuellement en tant que Coordinateur d’enquête de terrain pour le Cabinet d'étude de marché Consumer Insight Consult (CIC) situé à Accra spécialisé dans la collecte de données qualitatifs.