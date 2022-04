Juste TAKOUSSOP

INFOINT, acteur majeur du conseil et des services technologiques en Afrique, accompagne ses clients dans la réussite de la transformation de leurs métiers et de leurs systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité industrielle et performance des services délivrés, INFOINT est le partenaire de référence des petites, moyennes et grandes entreprises et organisations qui recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité.

INFOINT est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans l’intégration des systèmes, et donc des projets de « transformation » pour les petites, moyennes et grandes entreprises en Afrique. Nous offrons une gamme de services complets allant du conseil en organisation et management des technologies aux services de gestion externalisée des applications, en passant par les services de mise en œuvre de solution de gestions et de formations.

INFOINT se positionne comme le partenaire industriel de référence de ses clients pour les accompagner dans le programme de transformation de leur système d’information.

INFOINT fournit depuis plusieurs années ses prestations de services dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale et de l’Océan indien.

Bien que basée au départ au Cameroun, notre société est internationale puisque nous en réalisons plus de 60% hors de ce site. Ce développement nous conduit à ouvrir progressivement des centres de support de services dans différents points géographiques afin de nous rapprocher de nos clients et augmenter l’accessibilité et la qualité de nos services. Ainsi nous avons ouvert récemment un point de service à N’Djamena au TCHAD, à Libreville au Gabon et bientôt à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC) et à Brazzaville au Congo.

Tous nos consultants sont majoritairement ingénieurs polytechniciens et diplômés des grandes écoles de commerce de la sous-région d’Afrique Centrale et de l’Ouest. Ils sont bilingues (français et anglais), ont une double compétence «métier et technique», et sont «certifiés» par les éditeurs des applications dont ils revendiquent les compétences. Nos consultants débutants ne sont affectés sur des projets qu'après une période de deux ans "d'incubation" (formations théoriques, pratiques et méthodologiques, certifications éditeurs, etc…).



Afin de transformer les potentiels des technologies en bénéfices opérationnels pour ses clients, dans leurs contextes et métiers spécifiques, INFOINT a mis en place des partenariats avec les grands éditeurs leaders du marché.

Fondés sur une proximité au quotidien, ces partenariats assurent à nos équipes un haut niveau de compétences sur les solutions et technologies partenaires, grâce aux programmes de formation, à la capitalisation et aux communautés d’experts mis en œuvre. Ils permettent par ailleurs une efficacité optimale dans la mise en œuvre de nos offres, notre méthodologie et nos outils étant adaptés aux solutions des éditeurs dans une démarche d’industrialisation.

Partenaires stratégiques :

1/ Sage France

2/ Microsoft

3/ ODOO

4/ SAP

5/ Oracle