J'ai un master pro en aménagement et gouvernance des territoires de l'université Omar Bongo du Gabon. J'ai participé à plusieurs projets. Le projet cadastre national volet 2 au Congo Brazzaville et le projet d'adressage de la commune de Libreville. Cartographe de la société forestiere Mokabi S. A du groupe français rougie et consultant au CRGEC ( Centre de Recherche Géographique et d'Etude Cartographique).