Justib BLUME

Ingénieur hydraulique - Directeur associé chez BET EVE - Ingénierie de l'eau et de l'environnement



Ingéniérie hydraulique. Petit cycle de l'eau : Eau potable / Assainissement eaux usées et eaux pluviales. Grand cycle de l'eau : hydraulique fluviale & risque inondation, ressources en eau & irrigation



Notre métier :

L’ingénierie hydraulique à travers 2 domaines de compétences :

- Hydraulique urbaine : eau potable, assainissement eaux usées et eaux pluviales

- Hydraulique fluviale



Nos missions :

- Diagnostics et schémas directeurs - Audit et expertise

- Etudes de faisabilité - Modélisation de réseaux et ouvrages hydrauliques

- Assistance à maitrise d’ouvrage, Maitrise d'œuvre, Entreprise

- Etudes réglementaires loi sur l’eau et études d’impact sur l’environnement