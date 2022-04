Justice LOBOGNON

- Spécialisé en (MCS) Maintenance,Chaudronnerie,Soudure.Construction Plate Forme PÉTROLIÈRE Offshore en C.I.ANGOLA,GABON,AFRIQUE DU SUD,NIGERIA,CONGO.Construction Navale (CARENA) Construction Ferroviaire,Bâtiments Métalliques et Charpentes Métalliques.Soudure sous - marine.En qualité de CHEF D,ATELIER ET FORE MAN.

- Spécialisé dans la Construction Automobiles,option,Bus,Cars,Auto Bus.A CICA-AUTO,CFAO C.I,AFORMA, en Suède,AFE,SOTRA INDUSTRIES en qualité de CHEF DE SERVICE ET CHEF D,ATELIER.

- Formateur,Instructeur,Encadreur en MCS et en CONSTRUCTION AUTOMOBILES.

- Une longue et grande expérience qui a commencé depuis 1988.

- Je suis en ce moment CONDUCTEUR DES TRAVAUX à GEMA CONSTRUCT , REPRÉSENTANT REGIONAL ET TECHNICO COMMERCIAL DE CE GROUPE à SAN PEDRO.