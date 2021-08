Justin Barros AWONO AYISSI (AWONO AYISSI JUSTIN BARROS)

Bjr mes chers ,je suis le PDG du groupe les leaders en staff décor j'ai l'experience de 12 ans dans le domaine de la décoration en staff décorations et peinture batiment ,confier nous vos projets et vous serez satisfait du boulot ,faites nous confiance .contact : appels mobile uniquement (+237) 699727724

Telephone whatsapp :(+237)672732222

NB: visiter notre catalogue inter-actif ou nos oeuvres et réalisations sur facebook suivez ce lien https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2402747343137325&id=683891411689602&sfnsn=mo Cordialement

Maitre d'oeuvre

Barros Awono