Justin BOULAY

Nouvellement installé à Montréal, je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle. Je possède 5 années d'expérience récente comme conseiller pédagogique à la formation aux adultes et aux entreprises au collégial. En partenariat avec Emploi-Québec, j’ai œuvré pendant 10 ans comme formateur, représentant d'organismes et gestionnaire. J’ai utilisé des approches pédagogiques et des approches de gestion variées pendant toutes ces années, en relation avec les besoins d’une clientèle tout aussi variée. Pendant les 5 dernières années, j’ai maintenu un lien étroit avec le ministère de l’Immigration et des communautés culturelles ainsi qu’avec la clientèle issue de l’immigration.

Je suis une personne très polyvalente et je m'adapte facilement au changement. Je me tiens à votre disposition pour une entrevue au cours de laquelle je pourrai vous donner plus détails sur mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Pédagogie

Gestion

Représentation

Francisation des immigrants

Coaching individuel

Microsoft Office