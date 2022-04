Justin CHURCH

Bonjour et bienvenue sur mon profil



Je dirige avec mon associé M. Jean Luc Llobell la société KFL BIO, société spécialisée dans l'importation et la distribution de produits bio sur l'Hexagone.



Nous sommes tous deux des anciens cadres de la Grande Distribution ayant exercé des responsabilités au sein des enseignes Auchan, Carrefour, Intermarché, Leader Price, Bricomarché et La Vie Claire.



Nous travaillons avec plusieurs groupes de la Grande Distribution ainsi que des grossistes et des magasins en direct.