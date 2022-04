Justin COUTAREL

Je suis un jeune développeur de 24 ans. Je m’intéresse à tout ce qui touche à l’informatique et plus particulièrement au développement et aux bonnes pratiques telles que les méthodes Agile.



En décembre 2014, j’ai terminé une mission de près de 2 ans dans une petite société dont les secteurs d’activité sont la découpe laser de tôles et la chaudronnerie, en tant qu’informaticien.



Depuis mars 2015, j'ai intégré la société Davidson Consulting en mission au sein d'un grand compte du Territoire de Belfort (90).



Mes compétences :

Linux

SQL

PHP

JAVA

Javascript

HTML

CSS

GWT

C++

Qt4

Administration système

C/C++

Qt

Drupal

Windev

Gestion de projet

Hibernate

Test unitaire