Justin DOREGOS

Titulaire d’un Titre professionnel Electricien d’équipement , je possède aussi les compétence requises indispensable à la tenue d’un tel poste de Technicien d'installation de réseaux câblés de communications en fibre optique : analyser et préparer l’intervention à réaliser, poser et tirer des câbles, réaliser des raccordement soudure et branchement etc. J’étais aussi en charge d’écouter, conseiller et négocier avec le client lors de l’intervention technique.



Etant d’un naturel patient et ayant un bon sens d’analyse, je suis rigoureux et autonome dans mon travail, je sais m’adapter et réagir rapidement quelque soit les circonstances. Je possède également de très bonnes qualités relationnelles, un bon contact client.