Justin IRENGE

Économiste de carrière, spécialisé en Finance d'entreprise-Marketing digital; Entrepreneur et facilitateur ou Coach pour les jeunes entrepreneurs dans la région des grands-lacs!

Je dirige un tour-opérateur depuis 2017 spécialisé dans les voyages sur mesure et offrant différents produits de voyage aux voyageurs qui aimeraient découvrir les destinations touristique de la région : Burundi, Rwanda, R.D Congo. et East Africa.



Avec Lysdigitale, nous sommes dans le marketing digital pour les startups et marques.