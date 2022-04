Justine AMBERT

Domaines de Compétences :



Gestion :

- Sélectionner, acheter les produits

- Gérer les commandes et les stocks

- Contrôler les encaissements

Organisation :

- Concevoir un plan d'activité

- Etablir des plannings

- Assurer la coordination des services

Management :

- Participer au recrutement du personnel

- Intégrer et former les collaborateur

- Contrôler et faire évoluer les compétences

Commercial :

- Accueillir et renseigner la clientèle

- Conseiller et valoriser des produits

- Vendre des prestations des services