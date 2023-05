Gestion de rayon, des démarques et des stocks,

gestion des points de vente, préparations de commandes,

prise et saisie de commandes, négociations avec les

fournisseurs, réception des produits, réclamations.



Techniques de vente, conseils clients, encaissements,

mise en rayon, implantation de magasins, fidéliser les clients,

utilisation des cadenciers et maitrise des 20/80, planification

du plan du rayon.