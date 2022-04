Justine AUVRAY

De formation Designer Graphique et Produits à l'ESAAT de Roubaix, ayant plus de 3 années d'expérience, j’ai élargi mes compétences tout au long de mon parcours, que ce soit en agence, chez l’annonceur, en freelance, ou dans le cadre de projets personnels.



J’ai désormais un profil polyvalent qui correspond à vos besoins. Graphiste chez Raynier Marchetti et consultante freelance, je conçois et décline des chartes graphiques à la fois sur support web (site internet, newsletters, bannières, templates) et print (outils d’aide à la vente, brochures, encarts publicitaires). Force de propositions et curieuse des nouvelles tendances, j’aime l’innovation et cherche à l’appliquer de manière cohérente. Je mène chaque projet avec passion, détermination et rigueur, des qualités qui m’ont été indispensables pour co-créer Mexclar, une marque d’objets artisanaux mexicains, qui a remporté l’adhésion sur le site kisskissbankbank.com.



http://cargocollective.com/justineauvray



http://mexclar.tumblr.com/



