Justine AZEVEDO

Bonjour, je suis actuellement au Cfa Chambre des métiers de Blois. Je suis en alternance en dernière année de Bac Pro Commerce. Je travail chez Super U à Pruniers en Sologne en tant qu'employée de rayon. Je vais en général une semaine sur deux chez mon employeur. Ce métier me plaît beaucoup car J'aime le contact avec la clientèle et j'aime le commerce. J'étudie ce métier depuis que je suis sortie du collège en juin 2010.

Je suis habituée à me lever tôt car la mise en rayon se fait le matin. Je travail aussi les samedis quand je suis chez mon employeur. Les horaires de travail ne me dérange en aucun cas.

je suis une fille souriante et très motivée pour travailler.

Mon contrat d'alternance se finit le 31août 2016, donc je serais disponible à partir de cette date.



Mes compétences :

Vente

Facing

Gestion des stocks

Relations clients

hotêsse de caisse

Mise en rayon