Justine CARON

Bonjour,



je m'appelle Justine, j'ai 24 ans et je suis à la recherche d'un emploi en tant que Agent Administratif / Hôtesse d'accueil .



J'ai actuellement 16 mois d'expérience dans ce domaine, mon dernier contrat , c'est terminé le 15 juillet 2015 au sein du pôle emploi de béthune.



Je m'occupe spécialement de l'accueil, et des différentes taches que mes collègues me donnaient J'adore le contact avec la clientèle, j'ai un bon sens du relationnel et je sais me maîtriser dans n'importe quelle situation.

Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions à mon sujet.



Cordialement



Mes compétences :

Outils bureautiques

Sens du relationnel