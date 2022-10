Justine COTTON

Ingénieur de formation avec une double compétence Marketing/Développement, j'aime intervenir à l'interface entre le marketing et le développement de produits dans le domaine de la beauté et la santé (cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique)

Mes différentes expériences en cosmétique (formulation, analyse sensorielle, recherche d'actifs et concepts...) et en parfumerie (Evaluation, Marketing Olfactif et chef de produit) m'ont permis d'acquérir une connaissance complète du développement et de la promotion d'un produit.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

Chef de produit

Cosmétique

développement de produit

Marketing

Marketing sensoriel

Nutraceutique

Parfum