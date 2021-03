Justine DELASPRE

Après avoir été diplômée d'un DUT techniques de commercialisation à l'IUT d'allier de Montluçon, j'ai intégré cette année un double cursus qui me permet de suivre les cours d'une Licence 3 en Sciences Économiques et de Gestion à l'université Lumière Lyon II, tout en préparant mes concours aux grandes Écoles de commerce et de Management au sein d'une classe préparatoire.



Mes différentes expériences professionnelles dans l'univers de l'événementiel et de la gestion de projet m'ont donné envie de me former davantage pour apprendre les clés de demain en terme de gestion d'entreprise et de management.



Je me qualifie comme quelqu'un de responsable, je suis à la recherche d'évolution permanente au sein de mes différentes fonctions. Je suis très attentive et à l'écoute des personnes qui m'entourent, cela me permet de mieux connaître mes collaborateurs, de les comprendre et de progresser. On me qualifie comme quelqu'un d'original, tant dans ma manière d'être que dans mes techniques de travail.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Prospection

Organisation d'évènements

Communication

Marketing