Actrice du monde de demain, passionnée, audacieuse et force de proposition, je communique pour des projets impactants. Après 4 ans d'expérience comme seule graphiste chez Tisséo Voyageurs, je maitrise la suite Adobe et la chaine graphique.

De la création pure à la déclinaison d'une identité visuelle existante, sur des supports numériques et imprimés, je travaille dans lécoute, le partage et la bienveillance.