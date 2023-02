Justine LEVIONNOIS

Après trois ans de licence en Langues Etrangères Appliquées à l'Université de Caen dont un an en Espagne, dans la ville de Saragosse, grâce au programme d'échange Erasmus, je me suis réorientée en Licence professionnelle Management des Echanges Internationaux afin de suivre une formation plus professionnelle et d'intégrer rapidement le monde du travail. Je suis passionnée par la mode et rêve d'intégrer une entreprise internationale dans le secteur du textile et de l'habillement.



Actuellement à la recherche d'un stage.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

dynamique

International