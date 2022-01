D'abord spécialisée dans le développement personnel, je me suis formée à la sonothérapie, et ai orienté mon travail vers un niveau énergétique et vibratoire.



Je travaille aujourd'hui de manière holistique, c'est à dire en prenant en compte l'être dans son entier, avec son parcours, ses attentes, mais aussi ce que me dit son corps, et ce que je peux lire en lui.



La clef de voûte de ma formation, ce sont les enseignements chamaniques que j'ai suivi pendant un an auprès de Laetitïa Merli, l'antropologue qui accompagnait Corinne Sombrun ( la première Chamane de France) lors de son premier voyage en Mongolie.



Empathique et bienveillante, je mets mes ressentis et ma clairvoyance à votre service pour mieux vous comprendre, vous apaiser et vous guider sur votre chemin de vie.



Mes outils de travail sont vibratoires et énergétiques :



le tambour chamanique, les bols tibétains, les oracles, la lithothérapie, le pendule etc...



Depuis 2 ans je suis également formatrice et interviens pour ma plus grande joie dans des cercles de femme.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements, je réponds généralement dans la journée : 0630405142



En vous souhaitant une belle journée.



Justine Lhabitant